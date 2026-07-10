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İspanya, Dünya Kupası’nda yarı finalde

10.07.2026 20:58

Son Güncelleme: 11.07.2026 00:04

İspanya, Dünya Kupası’nda yarı finalde
Reuters

İspanya'nın gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşılaştı.
 

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaptı.

 

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda gelen tek golle mücadele 2-1 sonuçlandı.

MERİNO HAYAT VERDİ

 

İspanya, Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Charles De Ketelaere'nin kafa vuruşunda eşin yuvarlak ağlara gitti ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tempo yükseldi. 88. dakikada Mikel Merino'nun fileleri havalandırmasıyla İspanya, sahadan 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

 

İspanya bu sonuçla yarı finale çıkarak Fransa'nın rakibi oldu.

23:55
88'de 2-1
Maçın 88. dakikasında Belçika Mikel Merino'nun golüyle yıkıldı. Skor 2-1'e geldi. Maç bu skorla tamamlandı.
Reuters
23:37
NORMAL SÜREDE SON 25 DAKİKA
Normal sürenin son 25 dakikasına 1-1'lik eşitlikle girildi. Sakatlık nedeniyle devam edemeyen Courtois, gözyaşlarına hakim olamadı.
Anadolu Ajansı
22:41
41'DE EŞİTLİK GELDİ
Belçika'nın 41. dakikada bulduğu golle maça eşitlik geldi. De Ketelaere toğu ağlarla buluşturdu.
Anadolu Ajansı
22:30
İLK GOL GELDİ
30. dakikada Ruiz'in golüyle İspanya 1-0 öne geçti.
Anadolu Ajansı
21:57
MAÇ BAŞLADI
İspanya-Belçika çeyrek final mücadelesi başladı.
Anadolu Ajansı
20:50
İLK 11'LER
İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal. Belçika: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Vanaken, De Bruyne; Doku, De Ketelaere, Trossard.
Anadolu Ajansı