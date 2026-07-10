İspanya, Dünya Kupası’nda yarı finalde

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşılaştı.



Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaptı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda gelen tek golle mücadele 2-1 sonuçlandı.



MERİNO HAYAT VERDİ

İspanya, Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Charles De Ketelaere'nin kafa vuruşunda eşin yuvarlak ağlara gitti ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda tempo yükseldi. 88. dakikada Mikel Merino'nun fileleri havalandırmasıyla İspanya, sahadan 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

İspanya bu sonuçla yarı finale çıkarak Fransa'nın rakibi oldu.