İspanya Federasyonu Başkan’a destek çıktı: Futbolculardan milli takıma boykot kararı (Kupa töreninde skandal hareket)

RFEF Olağanüstü Genel Kurulu’nda dün açıklamalar yapan Federasyon Başkanı Rubiales, istifa etmeyeceğini belirterek futbolcu Hermoso’ya yaptığı uygunsuz hareketinde karşılıklı rıza olduğunun altını çizdi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hermoso, “Luis Rubiales'in bahsettiği konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve her şeyden önce onun öpücüğünün rızaya dayalı olmadığını açıkça belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Hermoso yazılı açıklamasının sonunda ‘mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece’ milli takımda oynamayacağını ilan etti.



81 FUTBOLCUDAN BOYKOT KARARI



İspanya Profesyonel Futbolcular Birliği (Futpro) ise yazılı açıklama yaparak 81 futbolcunun mevcut federasyon yöneticileri görevden alınana kadar İspanya milli takımında oynamayacaklarını duyurdu. Futpro, açıklamasında 81 futbolcunun isimleriyle birlikte “Mevcut liderlerin devam etmesi halinde bu mektubu imzalayan hiçbir oyuncunun, Milli Takım’da oynamayacaklarını belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



FEDERASYON: FOTOĞRAFLARI ANALİZ ETTİK, BAŞKAN YALAN SÖYLEMİYOR



İspanyol federasyonu RFEF dün olayın fotoğraflarını analiz ettiklerini belirtip “Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu gerçeklerin kesinlikle doğru olduğunu, yalan söylemediğini ilk kez bu açıklamayla birlikte görsellerle sunacağız” açıklamasını yaptı.