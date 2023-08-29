İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales üzerinde baskı artıyor: Bir istifa talebi daha

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, geçen hafta kadın futbolcu Jenni Hermoso’ya Dünya Kupası Finali’nde uygunsuz davranışta bulunmuş, gelen eleştiriler sonrasında Rubiales hareketinin karşıklı rıza ile olduğunu beyan ederek görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Hermoso dahil 81 futbolcu, Federasyon Başkanı görevinden istifa etmemesi halinde milli takımda yer almayacaklarını vurgulayıp boykot kararı almıştı.



FIFA, hakkında yürütülen soruşturma sırasında Rubiales’e 90 gün boyunca görevden uzaklaştırma cezası vermesini takiben İspanya Futbol Federasyonu Bölge Başkanları yazılı açıklama yaptı.

"İSTİFASINI TALEP EDİYORUZ"



RFEF’in resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



“RFEF'in Bölgesel ve Yerel Federasyonlar Başkanları Komisyonu toplantısı tamamlandıktan sonra, aşağıdaki kararlar futbol ve toplum dünyasına oybirliğiyle duyurulur:



İspanyol futbolunun imajını ciddi şekilde zedeleyen son olaylar ve kabul edilemez davranışların ardından başkanlar, Sayın Luis Rubiales'in derhal RFEF başkanlığından istifasını sunmasını talep ediyor.”



SAVCILAR SORUŞTURMA BAŞLATTI, BM AÇIKLAMA YAPTI



İspanyol savcılar dün Rubiales'in Hermoso'yu istenmeyen öpücüğünün cinsel saldırı teşkil edip edemeyeceği konusunda bir ön soruşturma başlattıklarını duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı günlük basın toplantısında konuyla ilgili gelen soru üzerine “Birini dudaklarından öpmemek ne kadar zor? Doğru değil mi? Sporda hâlâ kritik bir cinsiyetçilik sorunu var, İspanyol yetkililerin ve İspanyol Hükümetinin bu konuyu tüm kadın sporcuların haklarına saygılı bir şekilde ele almasını umuyoruz” dedi.



Dujarric ayrıca "Burada gördüğümüz kadarıyla herhangi bir şeyin rızaya dayalı olduğuna dair bir belirti göremiyorum" dedi.