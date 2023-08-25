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İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'ten istifa kararı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales’in istifa edeceği iddia edildi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'ten istifa kararı

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Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales’in FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü gerekçesiyle patlak veren skandalın ardından bugün görevinden istifa edeceği iddia edildi.

YERİNE KİM GELECEK?

İspanya basınında yer alan haberlerde, Rubiales'in yerine geçecek isimler arasında Extremadura Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Rocha ve Endülüs Futbol Federasyonu Başkanı Pablo Lozano olduğu ifade edildi.

Rubiales, Avustralya'nın Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda 20 Ağustos'ta İspanya ve İngiltere arasında oynanan final maçı sonrasında Jenni Hermoso'yu zorla öpmüş, siyasilerinde aralarında bulunduğu çok sayıda kişi istifasını istemişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkiler arttıkça başlangıçta kendisini eleştirenleri "aptallar" olarak nitelendiren Rubiales, geçtiğimiz pazartesi günü geç saatlerde özür videosu yayınlamıştı.

İspanya'nın birçok alt lig kulübünde forma giyen Rubiales, futbol kariyerini 2009 yılında İskoçya'da Hamilton Academical'de tamamlamasını ardından 2010’da İspanyol Futbolcular Birliği'nin (AFE) Başkanı seçilmişti. Rubiales, 2018’de ise RFEF Başkanı olarak göreve gelmişti.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'ten istifa kararı - 1
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