İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanına yumurtalı protesto

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmış ve ülke çapında büyük bir mutluluğa sebep olmuştu.

Ancak ülkedeki kutlamalar sırasında yaşananlar tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. İspanya Futbol Federasyonu'nun o dönemki başkanı Luis Rubiales, takımın yıldızı Jennifer Hermoso'yu izinsiz bir şekilde dudağından öpmüştü.

Bunun üzerine Rubiales hakkında cinsel saldırı davası açılmış ve kendisi federasyon başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

İspanya Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz şubat ayında Rubiales'in suçunu tescilledi ve 10.000 euro para cezası verdi. FIFA da cinsel saldırı failine futboldan üç yıllık men cezası verdi.

48 yaşındaki iş insanı, dün yani 13 Kasım Perşembe günü kendi yazımı olan "Rubiales'i Öldürmek" adlı kitabın tanıtımı için Madrid'e gitti.

İmza günü için toplananan kalabalığın arasındaki bir adam öne çıkarak Rubiales'e yumurta fırlattı.

"YUMURTALARI ATAN DAYIMDI"

Protestonun ardından Marca'ya konuşan Rubiales, yaşananlardan dayısını sorumlu tutarak şu ifadeleri kullandı: “O benim dayımdı. Her zaman sorunlu biriydi ve yine başıma bir dert açtı. Buraya yumurtayla geldi ve hepsini bana fırlattı. Ama fırlattığı sırada elindekinin ne olduğunu anlamamıştım ve silahı olduğunu sandım.”