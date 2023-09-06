İspanya futbolunda kriz sürüyor: Rubiales istifa etmedi Vilda'yı görevden aldı

İspanyol futbolunda taciz skandalının ardından sular durulmuyor.



Kadın Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Jennifer Hermoso'yu zorla öpen Federasyon Başkanı Luis Rubiales, politik bir hamle yaptı.



Ülkesine ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör Jorge Vilda ile yollar ayrılırken, göreve Montse Tome getirildi.



İspanya Milli Takımı'nda ilk kadın teknik direktör olan Tome'nin tercih edilmesi, istifayı düşünmeyen Rubiales'in üzerindeki baskıyı azaltma girişimi olarak yorumlanıyor.



Dünya Kupası öncesinde futbolcularla sorun yaşayan eski teknik direktör Vilda, "İsyancı 15" olarak adlandırılan oyunculardan 12'sini kadroya almamıştı.

Ancak bu kriz, federasyon başkanının taciz skandalının ardından gölgede kaldı. FIFA, hakkında inceleme başlattığı Rubiales'i 90 günlüğüne görevden uzaklaştırırken, İspanyol savcıları da "cinsel taciz" suçlamasıyla soruşturma açtı.



Federasyon başkanı için kınama mesajı yayınlayan İspanya Erkek Milli Takımı oyuncuları da Rubiales'in ülke futbolunun imajına zarar verdiğini düşünüyor.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR



İspanya'nın dört bir yanında Rubiales'in görevi bırakması için gösteriler sürüyor.



Barcelona'da toplanan eylemciler, milli futbolcuyu taciz eden federasyon başkanına kırmızı kart gösterdi.

