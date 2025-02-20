İspanya futbolunda öpücük krizi: Başkan Rubiales’in cezası belli oldu
Seremonide milli oyuncu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi sonrasında tepki çeken ve ardından istifa eden İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales'in suçlu bulundu. Rubiales'e 10 bin euro'nun üzerinde para cezası kesildi.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçının ardından düzenlenen seremonide milli oyuncu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi sonrasında krize neden olan ardından İspanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa eden Luis Rubiales'in cezası belli oldu.
Rubiales, kadın futbolcu Hermoso’yu rızası olmadan öptüğü gerekçesiyle suçlu bulundu.
Mahkeme, Rubiales'e 10 bin euro (8.275 sterlin) para cezası verdi.
NELER YAŞANDI?
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'de maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.
İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.
FIFA Disiplin Kurulu açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales'in istifa etmesi için İspanya'da siyasi, hukuki ve sosyal baskı yapılıyordu. Rubiales ardından istifa kararı almıştı.
Rubiales mahkemede, Hermoso'nun kendisini öpmesi için rıza gösterdiğini söyleyerek, "Muhakkak eminim ki bana izin verdi. O an tamamen spontane bir şeydi." demişti. Hermoso ise izni olmadan rızası dışı gerçekleştğini açıklamıştı.
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