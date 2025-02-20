İspanya futbolunda öpücük krizi: Başkan Rubiales’in cezası belli oldu

NELER YAŞANDI?



FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'de maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.



İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.



FIFA Disiplin Kurulu açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales'in istifa etmesi için İspanya'da siyasi, hukuki ve sosyal baskı yapılıyordu. Rubiales ardından istifa kararı almıştı.



Rubiales mahkemede, Hermoso'nun kendisini öpmesi için rıza gösterdiğini söyleyerek, "Muhakkak eminim ki bana izin verdi. O an tamamen spontane bir şeydi." demişti. Hermoso ise izni olmadan rızası dışı gerçekleştğini açıklamıştı.