İspanya gruptan çıktı, Uruguay elendi

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son haftasında İspanya , Uruguay ile karşılaştı.

Guadalajara Stadı'nda oynanan maçı ABD'li hakemler Ismail Elfath, Corey Parker ve Kyle Atkins yönetti.

İspanya 42'nci dakikada Baena'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Puanını 7 yapan İspanya son 32 turuna tura yükselirken, 2 puanda kalan Uruguay Dünya Kupası'na veda etti.

Grubun diğer maçında Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları, tüm maçlarda berabere kalmasına rağmen 3 puanla son 32 turuna yükselmişti.