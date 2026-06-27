İspanya gruptan çıktı, Uruguay elendi
27.06.2026 08:02
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son haftasında İspanya, Uruguay ile karşılaştı.
Guadalajara Stadı'nda oynanan maçı ABD'li hakemler Ismail Elfath, Corey Parker ve Kyle Atkins yönetti.
İspanya 42'nci dakikada Baena'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Puanını 7 yapan İspanya son 32 turuna tura yükselirken, 2 puanda kalan Uruguay Dünya Kupası'na veda etti.
Grubun diğer maçında Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları, tüm maçlarda berabere kalmasına rağmen 3 puanla son 32 turuna yükselmişti.