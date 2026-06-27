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İspanya gruptan çıktı, Uruguay elendi

27.06.2026 08:02

İspanya gruptan çıktı, Uruguay elendi
Anadolu Ajansı
AA
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Dünya Kupası'nda Uruguay'ı 1-0 mağlup eden İspanya tur atladı.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son haftasında İspanya, Uruguay ile karşılaştı.

 

Guadalajara Stadı'nda oynanan maçı ABD'li hakemler Ismail Elfath, Corey Parker ve Kyle Atkins yönetti.

 

İspanya 42'nci dakikada Baena'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Puanını 7 yapan İspanya son 32 turuna tura yükselirken, 2 puanda kalan Uruguay Dünya Kupası'na veda etti.

 

Grubun diğer maçında Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kalan Yeşil Burun Adaları, tüm maçlarda berabere kalmasına rağmen 3 puanla son 32 turuna yükselmişti.

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