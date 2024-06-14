İspanya-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında 15 Haziran'da İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Bu maçla beraber İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşılaşacak. İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 10 maçta İspanya 5, Hırvatistan 3 defa galip geldi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda İspanya 20, Hırvatistan 12 gol buldu. İşte, İspanya-Hırvatistan maçı hakkında bilgiler...



İSPANYA-HIRVASTİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanya-Hırvatistan maçı, 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak.



Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.



Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Anthony Taylor olacak.



Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şu şekilde:



İspanya: Unai Simon, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams.



Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Lovro Majer, Ante Budimir, Andrej Kramaric.

