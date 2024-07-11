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İspanya-İngiltere finalini François Letexier yönetecek

İspanya ile İngiltere arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

İspanya-İngiltere finalini François Letexier yönetecek

EURO 2024 finalinde ile , 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00'de başlayacak bu mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. UEFA Komitesi, final maçını Fransa'dan François Letexier'in yöneteceğini duyurdu. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Dördüncü hakemlik görevini de Polonyalı hakem Szymon Marciniak üstlenecek.

YÖNETTİĞİ ÖNEMLİ MAÇLAR

François Letexier, 2024 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında - Gürcistan, Danimarka - Sırbistan ve Hırvatistan - Arnavutluk müsabakalarında görev aldı.

Geride kalan sezonda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde dördüncü olan 35 yaşındaki Fransız, ayrıca Yunanistan'ın Pire kentinde Manchester City ile Sevilla'nın karşı karşıya geldiği 2023 UEFA Süper Kupası'nı da yönetti.

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