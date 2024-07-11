İspanya-İngiltere finalini François Letexier yönetecek

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00'de başlayacak bu mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. UEFA Hakem Komitesi, final maçını Fransa'dan François Letexier'in yöneteceğini duyurdu. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Dördüncü hakemlik görevini de Polonyalı hakem Szymon Marciniak üstlenecek.

