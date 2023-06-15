İspanya-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ve İtalya karşı karşıya gelecek. Hollanda’da De Grolsch Veste stadyumunda oynanacak karşılaşmada Rus hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Futbolseverler de şimdiden maça dair detayları sorgulamaya başladı. İşte, İspanya-İtalya maçı hakkında bilgiler...



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya-İtalya mücadelesi olacak. 15 Haziran Perşembe günü saat 21.45’de oynanacak karşılaşma, S Sport S ve Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İLK FİNALİST BELLİ OLMUŞTU



2023 UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 yenen Hırvatistan, finale adını yazdırdı.



Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği müsabakanın ilk yarısını Hollanda, 34. dakikada Donyell Malen'in ağları sarsmasıyla 1-0 önde kapadı.



İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 55. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric ve 72. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Hollanda, 90+6. dakikada Noa Lang'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmada, uzatmalara gidildi.



Oyunun bu bölümünde kontrolü tekrar ele alan Hırvatistan, 98. dakikada Bruno Petkovic ve 116. dakikada penaltıdan Luka Modric'in golleriyle rakibini 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



