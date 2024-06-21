İspanya, İtalya'yı tek golle geçti

İkinci yarıya da etkili başlayan İspanya, 55’inci dakikada Riccardo Calafiori’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele İspanya'nın 1-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

Bu karşılaşmanın ardından 6 puana ulaşan İspanya, gruptan çıkmayı garantiledi. İtalya ise 3 puanda kaldı.



İspanya gruptaki son maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaşacak. İtalya ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. İki karşılaşma da 24 Haziran Pazartesi günü oynanacak.



RODRI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



İspanya’nın tecrübeli orta saha Rodri, mücadelenin 45+2’nci dakikasında hakem Slavko Vincic’e itirazlarının ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Rodri, İspanya’nın grubun üçüncü maçında Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.