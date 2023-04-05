İspanya Kral Kupası'nda El Clasico zamanı: Barcelona ile Real Madrid final için sahada

İspanya Kral Kupası'nda El Clasico heyecanı yaşanacak.



Barcelona, ilk maçı deplasmanda 1-0 kazandığı için avantajlı olarak sahasında maça çıkacak. Bu eşleşmenin galibi Kral Kupası finalinde Osasuna ile karşılaşacak.



Camp Nou'daki Barcelona-Real Madrid maçı bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; Kessie, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fati.



Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Galatasaray Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek (Muhtemel 11'ler) Haberi Görüntüle