İspanya Kral Kupası'nda El Clasico zamanı: Barcelona ile Real Madrid final için sahada

İspanya Kral Kupası'nda El Clasico heyecanı yaşanacak.
Barcelona, ilk maçı deplasmanda 1-0 kazandığı için avantajlı olarak sahasında maça çıkacak. Bu eşleşmenin galibi Kral Kupası finalinde Osasuna ile karşılaşacak.
Camp Nou'daki Barcelona-Real Madrid maçı bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; Kessie, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fati.
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.