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İspanya Kral Kupası'nda El Clasico zamanı: Barcelona ile Real Madrid final için sahada

Barcelona ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelcek. İki dev takımdan kazanan finale çıkarak Osasuna'nın rakibi olacak.

İspanya Kral Kupası'nda El Clasico zamanı: Barcelona ile Real Madrid final için sahada

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İspanya Kral Kupası'nda El Clasico heyecanı yaşanacak.

, ilk maçı deplasmanda 1-0 kazandığı için avantajlı olarak sahasında maça çıkacak. Bu eşleşmenin galibi Kral Kupası finalinde Osasuna ile karşılaşacak.

Camp Nou'daki Barcelona- maçı bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; Kessie, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fati.

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

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