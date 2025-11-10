İspanya La Liga'da beklenmedik devir: Atletico Madrid satıldı

La Liga'nın köklü ekibi Atletico Madrid, uzun bir süredir şirket formunda yönetiliyordu.

Kırmızı-beyazlıların hisselerinin %65.98'lik kısmı Atletico HoldCo adlı şirketin elinde bulunuyordu.

Ancak bugün itibarıyla, çoğunluk hisse konusunda bir devir yaşandı.

Atletico Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Apollo Sports Capital, hisselerin büyük bir çoğunluğunu satın aldı ve kulüpteki en yetkili paydaş haline geldi.

SATIŞ 2026'DA TAMAMLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre hisselerin Apollo Sports Capital'e devir işlemleri 2026 yılının ilk çeyreğinde sona erecek.

Şirket ile kulüp arasında yapılan anlaşmanın finansal detayları ise henüz açıklanmadı.

BAŞKAN GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil ile başkanı Enrique Cerezo'nun mevcut görevlerine devam edeceği bildirildi.