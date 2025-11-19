İspanya maçı sonrası milli yıldızdan itiraf: "Hep bunu düşündük"

19.11.2025 01:41

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

A Milli Takım'ın İspanya karşısında ilk golünü atan Deniz Gül, maç sonunda açıklama yaptı.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile karşılaştı.

 

La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

 

Millilerin ilk golünü kaydeden Deniz Gül, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

 

Gül'ün sözleri şu şekilde:

 

"ÇOK ZOR BİR MAÇTI"

 

“İspanya'ya karşı çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım ve A Milli Takım adına gol attığım için çok mutluyum.”

Reuters

A Milli Takım'ın İspanya karşısında ilk golünü atan Deniz Gül'ün yaşadığı sevinç.

"6-0 HEP AKLIMIZDAYDI"

 

"Konya'da 6-0 yenildik, bu maç hep aklımızdaydı. Bu kez çok iyi çıktık ve çok iyi oynadık. İspanya çok iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yaptık."

