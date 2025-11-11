İspanya Milli Takımı'na kötü haber: Lamine Yamal kadrodan çıkarıldı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın rakibi olan İspanya'da sakatlık krizi yaşanıyor.

Şu an "Bizim Çocuklar"ın 3 puan önünde grup lideri olarak bulunan "Boğalar"da Lamine Yamal sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Milli takımın sağlık heyetinin yaptığı inceleme sonucunda Lamine Yamal'ın en az 10 gün istirahat etmesi gerektiğini karar verilmiştir. Bu durum göz önüne alındığında ve oyuncunun sağlığına, güvenliğine ve refahına her zaman öncelik veren İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, sporcunun mevcut kadrodan çıkarılmasına karar vermiştir."