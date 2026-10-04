İspanya şokun kıyısından döndü. Liderlik maçında İsviçre hata yapmadı
04.10.2026 00:16
Merino maçın skorunu ilan eden isim oldu.
Tam 9 rotasyonla çıktığı Çekya karşısında İspanya 3-1 kazansa da rakip 10 kişi kalınca rahat nefes aldı. B Ligi'nde ise İsviçre liderlik maçında Slovenya karşısında hata yapmadı.
UEFA Uluslar Ligi'nde gece seansında gözler A Ligi 3. Grup'taki İspanya-Çekya maçındaydı.
Teknik Direktör De La Fuente, Hırvatistan'ı 4-1 yenen kadrodan 9 rotasyonla maça çıkarken, Lamine Yamal'ın 6. dakikada attığı harika golle İspanya öne geçti.
Çekya'ya hiç şans tanımayan İspanya müsait pozisyonları gole çeviremese de 35'te Rodri'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarıya Yamal ve Baena gibi iki yıldızını kenara alarak başlayan İspanya skorun da etkisiyle yavaşladı.
Art arda gelen Çekya atakları 69'da Slava'nın golüyle sonuçlandı. 78. dakikada kaleci Raya'nın büyük hatasında Çekya bir gol daha buldu ama öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem geçerli saymadı.
85'te Krejci'nin ikinci sarı kartını görüp Çekya'yı 10 kişi bırakmasıyla rahatlayan İspanya 89'da Merino ile skoru 3-1 yapıp yoluna devam etti.
Dan Ndoye galibiyet golünü arkadaşlarıyla kutladı.
İSVİÇRE EVİNDE KAZANMAYI BİLDİ
B Ligi 1. Grup'taki liderlik mücadelesinde ise İsviçre, Luzern'de ağırladığı Slovenya'yı 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı.
Konuk ekip 2. dakikada Vipotnik ile öne geçse de 10. dakikada kale önünde topu uzaklaştırmak isteyen Janza'nın ters vuruşunda skora denge geldi: 1-1.
38'de Dan Ndoye ceza alanı içinden yaptığı sert vuruşla İsviçre'yi 2-1 öne geçirdi ve 90 dakika sonunda gülen taraf oldu.
İskoçya'nın galibiyetle tanıştığı maçta 2 gol ve 1 kırmızı kart vardı.
İSKOÇYA 10 KİŞİ İLE KAZANDI
Aynı grupta İskoçya da Makedonya deplasmanında 2-0 kazanırken ilk galibiyetini aldı.
İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Bowie ve 69'uncu dakikada penaltıdan McGinn attı.
İskoçya'da McKenna 83'üncü dakikada Elezi'ye yaptığı sert hareketle direkt kırmızı kart gördü.