İspanya şokun kıyısından döndü. Liderlik maçında İsviçre hata yapmadı

UEFA Uluslar Ligi'nde gece seansında gözler A Ligi 3. Grup'taki İspanya -Çekya maçındaydı.

Teknik Direktör De La Fuente, Hırvatistan'ı 4-1 yenen kadrodan 9 rotasyonla maça çıkarken, Lamine Yamal'ın 6. dakikada attığı harika golle İspanya öne geçti.

Çekya'ya hiç şans tanımayan İspanya müsait pozisyonları gole çeviremese de 35'te Rodri'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıya Yamal ve Baena gibi iki yıldızını kenara alarak başlayan İspanya skorun da etkisiyle yavaşladı.

Art arda gelen Çekya atakları 69'da Slava'nın golüyle sonuçlandı. 78. dakikada kaleci Raya'nın büyük hatasında Çekya bir gol daha buldu ama öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem geçerli saymadı.

85'te Krejci'nin ikinci sarı kartını görüp Çekya'yı 10 kişi bırakmasıyla rahatlayan İspanya 89'da Merino ile skoru 3-1 yapıp yoluna devam etti.