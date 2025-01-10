İspanya Süper Kupa finali: Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi. Real Madrid ve Barcelona, 41. Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Mallorca ile oynanan yarı final maçını kulübeden izleyen milli yıldız Arda Güler'in, Barcelona karşısında da yedeklerde olması bekleniyor. İşte, İspanya Süper Kupa final maçı tarihi...



REAL MADRID-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya Süper Kupa final maçı Real Madrid ile Barcelona arasında yapılacak.



Real Madrid-Barcelona maçı, 12 Ocak Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.



Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak Real Madrid-Barcelona maçı, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe



Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Gavi, Lopez, Lewandowski



