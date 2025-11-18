İspanya-Türkiye: İlk 11'de sürpriz
18.11.2025 17:17
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım, Dünya Kupası Eleme Grubu'nun kapanışını İspanya karşısında yapacak.
A Milli Takım, Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, grup lideri İspanya'yla deplasmanda karşılaşacak.
Sevilla'da oynanacak maç saat 22.45'te başlayacak. Mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını başlama düdüğünden itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.
DÜNYA KUPASI'NA DİREKT GİTME İHTİMALİ
Play-off'u garantileyen Türkiye, İspanya'yı 7 farklı mağlup ederse grubu lider bitirip Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı kazanacak.
A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta atılan gol sonrası ay-yıldızlı futbolcuların yaşadığı sevinç.
BERABERLİK DURUMUNDA...
Beraberlik halinde ise olası Dünya Kupası'na katılım durumunda 2. torbaya yükselme şansı ortaya çıkacak.
MİLLİLERDE SAKATLIK PROBLEMİ
Millilerde sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Aral Şimşir'e ek olarak sarı kart cezalısı İsmail Yüksek de İspanya'ya götürülmedi.
Yusuf Akçiçek ve İsak Vural'ın yanı sıra Ahmed Kutucu milli takıma dahil edildi.
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında attığı golün ardından asker selamı vermişti.
Ay-yıldızlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve Arda Güler, İspanya karşısında kart görmeleri halinde play-off ilk maçında yer alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Ruiz, Torres, Oyarzabal, Baena.
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, İrfan Can, Arda, Barış, Deniz.