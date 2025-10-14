İspanya, Xabi Alonso'nun Arda Güler'e yaptığı benzetmeyi konuşuyor: Tesiste konuştukları servis edildi!

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, takımına dayattığı yeni sistemle dikkat çekiyor.



İspanyol çalıştırıcının Real Madrid'deki yeni oyun planındaki kilit isimlerinden biri ise milli futbolcu Arda Güler...



Xabi Alonso ile birlikte yeteneğini daha çok sergileme fırsatı bulan ve ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren Güler, İspanyol basınının da dikkatini çekmişti. XABI ALONSO'DAN BÜYÜK ÖVGÜ



İspanyol basını, Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler için kullandığı ifadeleri servis etti.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Atletico Madrid karşısında gol atan Arda Güler'i böyle kutladı.

Alonso'nun, Güler'in dar alanda fark yaratma becerisine dikkat çekerek "Diğer oyuncuları parlatan bir futbolcu." dediği aktarıldı. "ARDA GÜLER BİR DAHİ" Genç çalıştırıcının ayrıca 20 yaşındaki futbolcuyu Mesut Özil'e benzeterek, "Arda'da Mesut'un sahip olduğu dehalık var. O, santrforları parlatan özel bir oyuncu, bir dahi." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in Atletico Madrid'e fileleri sarstığı pozisyon

Kulübe yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Alonso, genç futbolcuya büyük bir güven duyuyor ve onu geliştirmek için çabalıyor. BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere 16 maça çıkan Güler, 4 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.