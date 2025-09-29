NTV.COM.TR

İspanya'da Arda Güler tartışması: "Maç sonunda özür diledi"

İspanya'da Arda Güler tartışması

İspanya'da Arda Güler tartışması: "Maç sonunda özür diledi"

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOL ATTI ASİST YAPTI OYUNDAN ALINDI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 50 (p) ve 64. dakikalarda Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Griezmann kaydetti. Real Madrid'in sayıları ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada Arda Güler'den geldi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Mastantuono'ya bıraktı.

ARDA İLE GÖRÜŞTÜ

Güler'in oyundan alınması eleştiri oklarının teknik direktör Xabi Alonso'ya çevrilmesine neden oldu.

Alonso'nun karşılaşmanın ardından Arda Güler ile bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.

İspanya'da Arda Güler tartışması: "Maç sonunda özür diledi" - 1 Arda Güler'in performansı alkışlandı.

"HATA YAPTIM"

İspanyol basınında; “Xabi Alonso, maç sonrası Arda Güler'den özür diledi" başlığıyla verilen habere göre; başarılı teknik adam, yıldız oyuncuyla yaptığı konuşmada "Belki bir hata yaptım, seni oyundan almamalıydım" dediği aktarıldı.

Haber detayında, Alonso'nun Türk futbolcuyu çoğu maçta ilk 11'de oynatmaya devam etmeyi planladığı vurgulandı.

Osimhen 11'de başlayacak mı?

Osimhen 11'de başlayacak mı?

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...