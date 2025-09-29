İspanya'da Arda Güler tartışması: "Maç sonunda özür diledi"

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi.



Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOL ATTI ASİST YAPTI OYUNDAN ALINDI



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 50 (p) ve 64. dakikalarda Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Griezmann kaydetti. Real Madrid'in sayıları ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada Arda Güler'den geldi.



Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 58. dakikasında yerini Mastantuono'ya bıraktı.

ARDA İLE GÖRÜŞTÜ

Güler'in oyundan alınması eleştiri oklarının teknik direktör Xabi Alonso'ya çevrilmesine neden oldu.

Alonso'nun karşılaşmanın ardından Arda Güler ile bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.