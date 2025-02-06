İspanya'da hakem krizi zirvesi: Real Madrid rest çekti, VAR kayıtlarını istiyor

İspanya Futbol Federasyonu, bugün kulüp temsilcileri, La Liga yetkilileri ve İspanya Hakemler Teknik Komitesi (CTA) ile bir araya gelerek hakem kararları, yeni müsabaka formatları ve federasyon gelirlerinin finansal dağılımı gibi konuları tartışmayı planlıyor.

Toplantı birkaç hafta önce duyurulmuştu ve Real Madrid başlangıçta katılacağını bildirmişti. Ancak cumartesi günü Espanyol'a karşı alınan mağlubiyetin ardından hakem kararlarını eleştiren Madrid kulübü, RFEF'ye toplantıya katılmayacağını iletti.

REAL MADRİD VAR KAYITLARINI İSTEDİ



Real Madrid, İspanya’daki hakemlik standartlarını sıkça eleştiriyor.

Kulüp, Espanyol karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından RFEF ve İspanya hükümetine bağlı Yüksek Spor Konseyi’ne (CSD) resmi bir şikayette bulundu.

Madrid, maçtaki iki tartışmalı hakem kararına ilişkin VAR ses kayıtlarının "derhal açıklanmasını" talep etti.

Şikayet, hakem Alejandro Muniz Ruiz’in 60. dakikada Kylian Mbappe’ye sert bir müdahalede bulunan Espanyol defans oyuncusu Carlos Romero’yu oyundan atmaması ve 21. dakikada Vinicius Junior’un attığı golün Mbappe’nin pozisyonun başlangıcında faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine yapıldı.

VAR hakemi Javier Iglesias Villanueva, her iki pozisyonda da müdahalede bulunmadı ve Romero, maçın galibiyet golünü atan isim oldu.

Real Madrid'in resmi şikayetinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu maçta yaşanan olaylar, hakem hatası veya yorum farkının çok ötesine geçmiştir. RCDE Stadyumu'nda yaşananlar, tamamen itibarsız hale gelmiş bir hakemlik sisteminin doruk noktasıdır. Real Madrid aleyhine verilen kararlar, rekabetin manipüle edildiği ve artık göz ardı edilemeyecek bir noktaya ulaştığını göstermektedir. Bu maçın yarattığı skandal, uluslararası çapta yankı uyandırmış ve dünya basını, İspanya’daki VAR sisteminin taraflı kullanımını ve hakemlerin güvenilirliğinin kaybolduğunu gündeme getirmiştir."

İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN YANIT



RFEF, Real Madrid’in suçlamalarına yanıt olarak şu açıklamayı yaptı:



"Hakem camiasının onurunu ve rekabetin işleyişini sorgulayan bu tür suçlamaların tonunu ve ciddiyetini derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Hakemlik görevi, doğası gereği incelenmeye ve analiz edilmeye açıktır. Ancak bu, hakemlerin bütünlüğünü sorgulayan genel suçlamalara dönüşmemelidir. Bu tür iddialar yalnızca hakemleri değil, futbolun genel güvenilirliğini de zedeler."



MADRİD'İN SÜREGELEN HAKEM ELEŞTİRİLERİ



Real Madrid, maç sonrası tepkisini önce kendi televizyon kanalı üzerinden gösterdi.

Kanalda, Aralık ayında RFEF başkanı seçilen Rafael Louzan’ın görevden alınması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı. Daha sonra kulüp, resmi internet sitesinde yayımladığı maç raporunda hakem kararlarını eleştirdi.

Madrid’in kulüp televizyon kanalı, İspanya’daki hakemlik sistemini eleştiren yayınlarıyla biliniyor.

Mart 2024’te, Sevilla Kulübü’nün şikayeti üzerine RFEF, Real Madrid hakkında bir soruşturma başlattı.

Şikayet, Madrid televizyon kanalında Sevilla ile oynanacak maç öncesinde iki hakemin taraflı olduğuna dair yayınlanan bir video nedeniyle yapıldı.

NEGREİRA DAVASI VE HAKEMLİK KRİZİ



Bu gerginlik, İspanya futbolundaki devam eden Negreira davası nedeniyle daha da büyümüş durumda.

Söz konusu dava, İspanyol Hakemler Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ile ilgili.

Negreira'nın sahibi olduğu şirketin, 2001-2018 yılları arasında Barcelona'dan toplamda 7,3 milyon euro aldığı ortaya çıkmıştı.

Barcelona ise herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddediyor.