İspanya'da Lamine Yamal krizi

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün B Grubu üçüncü maçında bugün saat 21.00'da İspanya, Arnavutluk ile karşılaşacak.



Ancak İspanya Millî Takımı'nın 16 yaşındaki oyuncusu Lamine Yamal'ın maçta oynaması halinde takımın Alman yasalarına göre ceza alma riski var.



Almanya'da yürürlükte olan yönetmelikler, 18 yaş altı bireylerin saat 20.00'den sonra çalışmalarını yasaklarken, sporcuların da 23.00'ten sonra duş alma ve medya ile ilgili görevlerini yerine getirmelerini engelliyor.

72. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKMASI GEREKİYOR



Bild gazetesinin haberine göre; Yamal, İspanya'nın Arnavutluk ile yapacağı maçta 23.00'ten sonra oynamaya devam ederse, İspanya Milli Takımı yasalara aykırı hareket etmiş olacak. Bu durumda ceza alma riski ortaya çıkıyor.



Genç yıldızın maçın 72. dakikasında oyundan çıkmış olması durumunda ise bir sorun yaşanmayacak.

