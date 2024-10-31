İspanya'da sel felaketi: Valencia-Real Madrid maçı ertelendi

LaLiga'nın 12. haftasında oynanacak Valencia-Real Madrid maçı, ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.



Yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen del felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.



95 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İspanya'nın doğusundaki Valencia'da 29 Ekim Salı gününden itibaren şiddetlenen yağmur sonucu oluşan sel felaketinİ şehirde büyük bir yıkıma yol açtı. En az 95 kişi hayatını kaybetti ve ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Can kayıplarının 92'sinin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı.

