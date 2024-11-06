İspanya'da sel felaketi: Valencia'dan maç erteleme talebi

Valencia, geçen hafta İspanya'nın doğusunu vuran yıkıcı sel felaketinin sonuçlarıyla uğraşmaya devam ederken Cumartesi günü La Liga'da Espanyol ile oynayacakları mücadelenin ertelenmesini istedi.

Valencia'nın Parla Escuela ile oynayacağı Copa del Rey karşılaşması ve Real Madrid ile oynayacağı La Liga maçı, geçen hafta Valencia bölgesinde meydana gelen sel felaketinin en az 217 kişinin ölümüne neden olmasının ardından ertelenmişti.

"DURUM HALA ÇOK CİDDİ"



Valencia, Tenerife ile oynayacakları ikinci lig maçının da iptal edilmesini isteyen komşuları Levante ile birlikte yaptığı açıklamada "Fırtına felaketinin üzerinden sadece bir hafta geçti ve durum hala çok ciddi" dedi.

Öte yandan La Liga ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan (RFEF) ligdeki tüm maçların ertelenmesini istediği kaydedildi.

Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'nın teknik direktörleri geçtiğimiz hafta ligdeki tüm maçların ertelenmemesine tepki göstermişti.