İspanya'daki öpücük skandalında yeni gelişme: Luis Rubiales istifa etti

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in 20 Ağustos'ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında seremonide İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi tepki çekmişti.

Olayların büyümesinin ardından Rubiales'in istifası istenmişti. FIFA'nın kararıyla görevinden uzaklaştırılan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2018 yılından bu yana yürüttüğü RFEF başkanlığından ve 2019'da seçildiği UEFA başkan yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu.

FIFA, Rubiales'in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden 90 gün uzaklaştırıldığını duyurmuş, İspanyol futbolcu Jenni Hermoso da savcılığa başvurmuştu.

Luis Rubiales 2018 yılından beri İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yürütüyordu.

Diğer yandan Rubiales, İngiliz Sky News televizyon kanalına verdiği demeçte, özellikle kızları ve ailesinin yaşadığı durumdan dolayı artık RFEF'de çalışamayacağını, ayrıca İspanya, Portekiz ve Fas'ın 2030 Dünya Kupası organizasyonu için sunduğu ortak adaylığın kazanmasına olanak sağlamak için başkanlık görevini bırakma kararı aldığını savundu.