İspanyol futbolu rüşvet skandalıyla çalkalanıyor: Barcelona düşürülme tehlikesiyle karşı karşıya

İspanyol futbolu rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Polis, Barcelona'nın hakem komitesi eski başkan yardımcısına milyonlarca dolar ödeme yapmasına ilişkin soruşturma kapsamında İspanya Futbol Federasyonu'na baskın düzenledi.



Savcılar, mart ayında Katalan devini resmi olarak sporda yolsuzluk, hileli yönetim ve ticari belgelerde sahtecilikle suçlamıştı.



Barcelona'nın, federasyonun hakem komitesinde yer alan José María Enríquez Negreira'ya 2001 ve 2018 yılları arasında toplam 7 milyon 300 bin euro ödediği iddia ediliyor.



Katalan ekibi teknik raporlar için para ödediğini ancak hiçbir zaman hakemlerin maçlardaki kararlarını etkilemeye çalışmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.



Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Xavi Hernandez hiçbir zaman hakemlerin taraf tuttukları hissine kapılmadığını ifade etti.

"LEHİMİZE KARARLAR VERDİĞİ HİSSİNE KAPILMADIM"



Xavi, "Hiçbir zaman hakemlerin kasıtlı olarak bizim lehimize kararlar verdiği hissine kapılmadım. Asla, hiçbir zaman böyle bir şey olmadı.''

