İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de

Formula 1 takımlarından Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 17:21

İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Ferrari pilotu Leclerc Covid-19'a yakalandı

Ferrari pilotu Leclerc Covid-19'a yakalandı

Formula 1 iki yıl aranın ardından Avustralya'ya dönüyor

Formula 1 iki yıl aranın ardından Avustralya'ya dönüyor

İspanyol pilot Carlos Sainz, takımı ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Sözleşmesini yenilediği için çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki pilot, "'de yarışmak için Ferrari'den daha iyi bir takım olmadığını her zaman söyledim. Yarış tulumunu giymek ve bu takımı temsil etmek benzersiz bir duygu." ifadelerini kullandı.

Ferrari'de geçen yıl ilk sezonunu geçiren Sainz, ikisi dışında tüm yarışlardan puan toplarken, dört kez de podyuma çıkma başarısını gösterdi.

TÜRKİYE FORMULA 1' DÖNECEK Mİ?

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...