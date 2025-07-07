İspanyollar, Arda Güler'i dilinden düşürmüyor: Cephe değiştirdi, Yamal'dan Pedri'ye geçti!
Real Madrid'de Xabi Alonso'yla birlikte rol değişimine giden Arda Güler için dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası göreve gelen Xabi Alonso, takımın çehresini yavaş yavaş değiştirmeye başladı.
Kendine ait bir sistem oturtan ve bunun meyvelerini almaya başlayan İspanyol çalıştırıcının rolünü değiştirdiği milli futbolcu Arda Güler için ülke basınında dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.
"POTANSİYELLER ORTAYA ÇIKIYOR"
ElDesmarque'nin derlediği haberde teknik direktör Xabi Alonso'nun hem kadro tercihindeki hem de dizilişteki farklılıkların ön plana çıktığı, Tchouameni, Fran Garcia ve Arda Güler gibi isimlerin potansiyellerini ortaya çıkarmaya başladığı yazıldı.
"ARDA'DAN EN İYİ VERİMİ ALONSO ALDI"
Haberin devamında Arda Güler'in, Alonso'nun gelişinden en çok yararlanan isim olduğu belirtildi. Ancelotti döneminde sadece sakatlıklar yaşandığında ya da ligin son bölümünde ilk 11'de şans bulabildiğine dikkat çekilirken, en iyi verimi Xabi Alonso'nun aldığı vurgulandı.
Ancelotti ile sağ kanatta forma şansı bulan Güler'in Xabi Alonso ile birlikte merkezde görev yaptığı ve Fede Valverde - Bellingham ikilisinin yanındaki isim olarak öne çıktığının altı çizildi.
Arda Güler'in pozisyon değişikliğinin bireysel istatistiklerini de etkilediği ifade edilirken, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki istatistiklerinin bu durumu kanıtladığı aktarıldı.
Daha fazla sorumluluk aldığı yazılan milli futbolcunun top sürme ve pas isabet yüzdelerinde dikkat çeken bir artış olduğunun gözlemlendiği dile getirildi.
"MÜKEMMEL BİR UYUM"
Daha az asist ve golle buluşma imkanı olmasına rağmen gol beklentisi istatistiğinin önemli ölçüde arttığı söylenirken, Arda Güler'in süre aldığı maçlarda daha büyük bir rol üstlendiği ifade edildi. Savunmada ise ikili mücadele, topa müdahale ve alan daraltma görevini layıkıyla yaptığı yazılan genç yıldızın, orta saha rolüne mükemmel bir şekilde uyum sağladığı belirtildi.
"REAL MADRID'İN PEDRI'Sİ"
Öte yandan bir diğer İspanyol gazetesi olan Marca'da Arda Güler'in değişen pozisyonuyla birlikte sağ açıkta Lamine Yamal'la kıyaslanmasının ardından şimdi de Pedri ile kıyaslanacağına vurgu yapıldı.
"GİZLİ NİTELİKLERİ ORTAYA ÇIKTI"
Pedri'nin de Barcelona'da forma giydiği ilk dönemde hücumcu bir profili olduğu yazılırken, Arda Güler'in de tıpkı İspanyol orta saha oyuncusunda olduğu gibi pozisyonunun değişmesiyle birlikte gizli niteliklerinin ortaya çıktığı kaydedildi.
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