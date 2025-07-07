İspanyollar, Arda Güler'i dilinden düşürmüyor: Cephe değiştirdi, Yamal'dan Pedri'ye geçti!

İspanya La Liga devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası göreve gelen Xabi Alonso, takımın çehresini yavaş yavaş değiştirmeye başladı.



Kendine ait bir sistem oturtan ve bunun meyvelerini almaya başlayan İspanyol çalıştırıcının rolünü değiştirdiği milli futbolcu Arda Güler için ülke basınında dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

"POTANSİYELLER ORTAYA ÇIKIYOR"



ElDesmarque'nin derlediği haberde teknik direktör Xabi Alonso'nun hem kadro tercihindeki hem de dizilişteki farklılıkların ön plana çıktığı, Tchouameni, Fran Garcia ve Arda Güler gibi isimlerin potansiyellerini ortaya çıkarmaya başladığı yazıldı.

"ARDA'DAN EN İYİ VERİMİ ALONSO ALDI"



Haberin devamında Arda Güler'in, Alonso'nun gelişinden en çok yararlanan isim olduğu belirtildi. Ancelotti döneminde sadece sakatlıklar yaşandığında ya da ligin son bölümünde ilk 11'de şans bulabildiğine dikkat çekilirken, en iyi verimi Xabi Alonso'nun aldığı vurgulandı.

