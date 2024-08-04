İspanyollar, Mourinho'nun gizli planını açıkladı! Acun Ilıcalı görüşmelere başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 'nun, Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncu İlkay Gündoğan'ı kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü. AS'ın haberine göre; sarı lacivertliler, İlkay'ı ikna etmek için operasyon yapmayı planlıyor. Gurbetçi oyuncunun adı Galatasaray'a anılsa da İspanyol gazetesine konuşan sarı kırmızılı yetkililer İlkay Gündoğan ile ilgilenmediklerini belirtti.

Haber detayında, İlkay'ın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak "Mourinho'nun gizli gündemindeki seçenek kesinlikle Barcelona'nın orta saha oyuncusu" yorumu yapıldı.



Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, Portekizli teknik adamın isteği üzerine İlkay'ın babası ve menajeri olan İrfan Gündoğan ile görüşmelere başladığı belirtildi.



33 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ancak Katalan kulübünün, bu yaz transfer yapmasını kısıtlayan FIFA mali kuralları nedeniyle İlkay da dahil olmak üzere birçok oyuncusunun satışına sıcak bakabileceği kaydedildi.