İspanyollar Osimhen teklifini duyurdu: "Adı güçlü şekilde yankılanıyor"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen dikkat çeken performansı sonrası Barcelona'nın ardından Real Madrid'in de radarına girdi.

İspanyol medyası Real Madrid'in Galatasaraylı Osimhen'i istediği ve 100 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.



"OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS"

Fichajes'te yer alan habere göre; Madrid'in kendisini kanıtlamış bir isme imza attırmak istediği Osimhen'in bu özelliğe uyduğu ve Galatasaray'da olağanüstü bir performans sergilediğine vurgu yapıldı.

Haber ayrıntısında Osimhen'in adının Santiago Bernabeu'da güçlü bir şekilde yankılandığı ve bu transferin maliyetinin Real Madrid için 100 milyon euroyu aşacağı öne sürüldü.