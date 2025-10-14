İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı? FIFA Başkanı NTV'ye konuştu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi'ne katıldı.



Mısır'da NTV'nin sorularını yanıtlayan Infantino, "Futbol dünyası barışı amaçlayan her türlü çabayı desteklemeli. Futbol dünya halklarını biraraya getiriyor." dedi.

Zirveye Donald Trump tarafından davet edildiğini söyleyen FIFA Başkanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile, Katar Emiri ile de harika bir ilişkim var. Bu barış sürecinin içinde yer almak harika. Belki Gazze'deki çocuklar için bir şeyler yapabilmek, yüzlerini güldürmek için buradayım. İsrail'den Filistin'e barışa katkı veren kim varsa desteklemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Futbolun jeopolitik emellerin bir parçası olamayacağını belirten Infantino, İsrail'in Dünya Kupası'ndan çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin soruya, "Yalnızca çocuklara umut vermeye inananlara destek olabilirsin. Çocukların güvenilir bir çevrede umut içinde büyümenesini isteriz. Ortadoğu, Gazze ve Filistin'in de buna ihtiyacı var. İsrail'in de olduğu gibi. Biz de bu şekidle her durumda yardım edebiliriz" yanıtını verdi.