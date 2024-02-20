Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının sahibi Meta şirketi, İrlandalı kadın basketbolcuların, kendilerini antisemitik olmakla suçlayan İsrailli rakipleriyle tokalaşmamasıyla gündeme gelen İrlanda Basketbol Federasyonu'nun Instagram hesabının yanlışlıkla kapatıldığını ifade etti.



İrlanda Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 17 Şubat'ta kapatılan hesabın, dün yerel saatle 17.00 sonrası açıldığı bilgisinin Meta tarafından kendilerine iletildiği belirtildi.



Açıklamada, hesap kapatma işleminin yanlışlıkla yapıldığı bilgisinin de Meta tarafından iletildiği aktarıldı.



Meta yetkilisi de "Hesap yanlışlıkla kapatıldı ve şimdi tekrar açıldı. İrlanda Basketbol Federasyonuyla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN İDDİALARI



Meta yetkilisi, İsrail'i eleştiren Filistin yanlısı içeriklerin sistematik olarak sansürlendiği, federasyon hesabının da bu kapsamda kapatıldığı iddialarının yanı sıra yanlışlıkla yapılan işlem ve sansür iddialarına ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığı yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.