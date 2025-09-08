İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. İsrail zorlu karşılaşmada İtalya’yı konuk ediyor. İtalya kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İsrail - İtalya mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen İsrail, Karadağ karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İSRAİL - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde İsrail ve İtalya karşı karşıya geliyor. Zagreb'da, Debrecen'da, Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Eylül) saat 21:45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- 2026 Dünya Kupası Elemeleri
- İtalya