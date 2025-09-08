İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen İsrail, Karadağ karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



İSRAİL - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde İsrail ve İtalya karşı karşıya geliyor. Zagreb'da, Debrecen'da, Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (8 Eylül) saat 21:45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

