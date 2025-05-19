İsrail paylaşımı işinden etti: Efsane futbolcu Lineker görevini bırakıyor

Efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, BBC'deki yorumculuk görevinden 26 yılın ardından ayrılıyor. Kararın ardında yahudi lobisinin baskısı olduğu iddia edildi.

Lineker geçen hafta, sosyal medyada siyonizm hakkında fare illüstrasyonu içeren bir paylaşım yapmıştı. Yahudi grupların tepkisinin ardından paylaşımını silen Lineker, özür dilemişti.

64 yaşındaki efsane futbolcunun kurumla anlaşarak ayrıldığı bildirildi.

"DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"



Lineker geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Müslüman değilim, Filistinli değilim. Hayatım boyunca daha kötüsünü gördüğümü hatırlamıyorum, sürekli ağlıyorum." demişti.

Öte yandan Lineker 2023 yılnda hükümetin sığınmacı karşıtı politikasını eleştirmesinin ardından BBC'deki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

1930'lu yıllarda nazi almanyasında yahudi karşıtı propaganda materyallerinde fare görselleri kullanılıyordu.

