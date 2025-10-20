İsrail'de taraftarla polis birbirine girdi, derbi iptal edildi!

Uluslararası organizasyonlardaki varlıkları tartışma konusu olan ve uluslararası arenada çıktıkları maçlarda protestolarla karşılaşan İsrail ekipleri için işler yerel düzeyde de yolunda gitmiyor.

ÜÇ POLİS YARALANDI



İki kulübün de ortak olarak kullandığı Bloomfield Stadyumu'nda maç önü ısınmaların gerçekleştirildiği sırada taraftarlar ile polis mensupları tartıştı. Tansiyonun yükselmesi üzerine taraftarlar, polise sis bombası ve patlayıcı maddeler fırlattı.

İsrail polisinin açıklamasına göre olay sonucunda 12 sivil ve 3 polis memuru yaralandı. Olayları provoke ettiği belirlenen 9 kişi ise gözaltına alındı.



"BU FUTBOL DEĞİL ŞİDDET"



Yaşananların ardından İsrail Emniyet Müdürlüğü, şu ifadeleri kullandı:



"Kamu düzenini bozan davranışlar, altyapıya zarar verme... Bu futbol değil, bu sadece düzenin ihlali."



MACCABI TARAFTARLARI ASTON VILLA MAÇINA ALINMAYACAK



Hapoel Tel Aviv maçının iptal edilişi Maccabi Tel Aviv için gelen kötü haberlerden sadece biri.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte sarı mavili taraftarların Aston Villa maçında stadyuma alınmayacakları duyurulmuştu.

