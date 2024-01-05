İsrail'i eleştiren eski basketbolcu Gomis 2024 Olimpiyat Komisyonundan atıldı

GOMİS'İN ATILMASINA NEDEN OLAN PAYLAŞIM



Gomis, Instagram hesabından 9 Ekim 2023'te İsrail'i eleştiren paylaşım yapmıştı.Söz konusu paylaşımda, 1947, 1967 ve 2023 olmak üzere 3 farklı tarihte Fransız topraklarının haritası bulunuyordu. Paylaşımdaki haritalarda zamanla İsrail bayrağının Fransa bayrağının yerini aldığı görülüyor.



Gomis, paylaşımında "Bu durumda siz ne yapardınız?" ifadesini kullanmıştı. Eski basketbolcu, bir gün sonra paylaşımını silerken, Yahudi karşıtı olduğuna ilişkin suçlamaları reddetmişti.



Ulusal basın, Fransa Olimpiyat Komitesi Etik Kurulunun tavsiyesi üzerine Gomis'in 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarılacağını aktarmıştı.



Kurul, üyelerin tarafsız olması gerektiği ve Gomis'in İsrail'in politikasına ilişkin paylaşımının etik prensipleri ihlal ettiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

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