İsrail'in İran'a saldırısı futbolu da vurdu: Inter'in yıldızı ülkesinden çıkamadı, can güvenliği tehlikede

FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kala dikkat çeken bir olay yaşandı. İsrail'in geçtiğimiz gün İran'a başlattığı ve sürdürdüğü saldırı, futbol dünyasını da çok yakından etkiledi.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter forması giyen Mehdi Taremi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde 2026 Dünya Kupası Elemeleri için oynanacak maçlar nedeniyle ülkesi İran'a gitti.

TAREMI, İRAN'DAN ÇIKAMADI



Haberin devamında Tahran'da bulunan yıldız futbolcunun İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonucunda ülkesinden çıkamadığı ve turnuvanın düzenleneceği ülke ABD'ye gidemediği kaydedildi.

