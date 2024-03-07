İsrail'in Maccabi Tel-Avivli holiganları elinde Filistin bayrağı olan kişiyi yaraladı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da İsrailli holiganların elinde Filistin bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladığı bildirildi.



Yunan basınında yer alan haberlere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında yapılacak mücadele için Atina’ya giden Maccabi Tel-Aviv futbol takımı taraftarları, Sintagma Meydanı’nda toplu yürüyüş yaptı.

TOPLU OLARAK SALDIRDILAR



Holiganlar, yürüyüş sırasında elinde Filistin bayrağı taşıyan yabancı uyruklu kişiye kalabalık şekilde saldırdı.



Saldırı sonucu yaralanan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.



Maccabi Tel-Aviv, Avrupa'da Olimpiakos ile eşleşmişti.

