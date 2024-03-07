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İsrail'in Maccabi Tel-Avivli holiganları elinde Filistin bayrağı olan kişiyi yaraladı

İsrail'in Maccabi Tel-Avivli holiganlari Atina’da elinde Filistin bayrağı olan kişiye saldırdı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Maccabi Tel-Avivli holiganları elinde Filistin bayrağı olan kişiyi yaraladı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da İsrailli holiganların elinde bayrağı taşıyan bir kişiyi yaraladığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi kapsamında yapılacak mücadele için Atina’ya giden Maccabi Tel-Aviv takımı taraftarları, Sintagma Meydanı’nda toplu yürüyüş yaptı. 

TOPLU OLARAK SALDIRDILAR

Holiganlar, yürüyüş sırasında elinde Filistin bayrağı taşıyan yabancı uyruklu kişiye kalabalık şekilde saldırdı.

Saldırı sonucu yaralanan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Maccabi Tel-Aviv, Avrupa'da Olimpiakos ile eşleşmişti. 

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