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İsrailli futbolcu Jehezkel özel uçakla ülkesine dönecek

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor mücadelesinde yaptığı gol sevinci sebebiyle kadro dışı bırakıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Jehezkel, tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakılırken,  özel uçakla ülkesine dönecek

İsrailli futbolcu Jehezkel özel uçakla ülkesine dönecek

Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı gol sevinci nedeniyle gözaltına alınıp, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan 'un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, özel uçakla ülkesine dönecek.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, yaptığı açıklamada, maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktıkları Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

AKŞAM SAATLERİNDE ÜLKESİNE DÖNECEK

Evren, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilen Jehezkel'in akşam saatlerinde özel uçakla ülkesine döneceğini bildirdi.

Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle adli soruşturma başlatılmıştı.

İsrailli futbolcu Jehezkel özel uçakla ülkesine dönecek - 1

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