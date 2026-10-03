İsrailli gazeteciler maç öncesi olay çıkardı. "Oyuncularımıza ‘maymun’ dediniz"

Uluslar Ligi'nde pazar günü tarafsız sahada oynanacak olan İrlanda Cunhuriyeti-İsrail maçı öncesi yine gerginlik var. İrlanda kamuoyunun boykot edilmesini istediği maç öncesi düzenlenen basın toplantısında 2 İsrailli gazeteci politik sorularla tansiyonu yükseltti.

Teknik direktör Hallgrimsson soruları cevaplamak için yerini alırken, söz alan İsrailli kadın gazeteci, "Desteklediğniz insanların ideolojisi için ne diyeceksiniz? İdeolojileri sadece öldürmek üzerine. Henüz bu hafta bir tanesi 170 İsrailli yolcuyu öldürmeye çalıştı." sözleriyle ortamı gerdi.

Hemen araya giren Federasyon Basın Sorumlusu Kieran Crowley, "Bugün böyle sorular almıyoruz. Sadece futbol. Sadece futbola konsantireyiz." dedi.