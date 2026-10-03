İsrailli gazeteciler maç öncesi olay çıkardı. "Oyuncularımıza ‘maymun’ dediniz"
03.10.2026 20:36
İsrailli gazeteci, İrlandalı görevli ile tartıştı.
Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak maç öncesi politik sorularla ortamı germeye çalışan gazeteciler yüzünden toplantı yarım kaldı.
Uluslar Ligi'nde pazar günü tarafsız sahada oynanacak olan İrlanda Cunhuriyeti-İsrail maçı öncesi yine gerginlik var. İrlanda kamuoyunun boykot edilmesini istediği maç öncesi düzenlenen basın toplantısında 2 İsrailli gazeteci politik sorularla tansiyonu yükseltti.
Teknik direktör Hallgrimsson soruları cevaplamak için yerini alırken, söz alan İsrailli kadın gazeteci, "Desteklediğniz insanların ideolojisi için ne diyeceksiniz? İdeolojileri sadece öldürmek üzerine. Henüz bu hafta bir tanesi 170 İsrailli yolcuyu öldürmeye çalıştı." sözleriyle ortamı gerdi.
Hemen araya giren Federasyon Basın Sorumlusu Kieran Crowley, "Bugün böyle sorular almıyoruz. Sadece futbol. Sadece futbola konsantireyiz." dedi.
Teknik direktör Hallgrimsson ve Kieran Crowley sorulara tepki gösterdi.
"SADECE FUTBOL KONUŞACAĞIZ"
Ancak ısrarını sürdüren İsrailli gazeteci, "Aralarında 27 masum çocuk da vardı." diye üsteleyince Crowley, "Son toplantıda sorularınıza saygı göstermiştik ama bugün sadece futbol konuşacağız." diye yeniledi.
Buna rağmen "Soruma cevap istiyorum" üstelemesi tekrarlanınca Crowley de "Sadece futbol konuşacaksınız devam edelim." diyerek noktayı koydu.
İsralli gazeteci de bunun üzerine "Peki o zaman. Son maçta olduğu gibi Finn Azaz'ı sahada görecek miyiz?" sorusunu yöneltti.
Teknik direktör Hallgrimsson da "Bu sorunun cevabını yarın sahada göreceksiniz." cevabını verdi.
"OYUNCULARIMIZA ‘MAYMUN’ DEDİNİZ"
Bunun ardından 2. İsrailli gazeteci söz alarak, "İrlandalı oyuncuların, İsrailli futbolculara maymun dediğini iddia etti.
Buna sert tepki gösteren Crowley, "Bu kesinlikle gerçek değil. Tamamen uydurma." dedi ve basın toplantısının sona erdiğini ilan etti.
Bu sırada federasyon görevlisi Gareth Maher, İsrailli gazeteciden mikronunu almak isteyince ikili arasında sert bir tartışma yaşandı.