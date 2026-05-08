İstanbul finalinde Freiburg ile Aston Villa karşılaşacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi 'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı.

İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Aston Villa , Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırladı. Ev sahibi, Ollie Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McGinn'in 77 ve 80'inci dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa-Park-Stadı'nda ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti.

Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Johan Manzambi'nin 41'inci dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgeles'in 6'ncı dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golünü, 79'da dakikada Pau Victor attı.

Freiburg ile Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde oynanacak.