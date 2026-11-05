İstanbul, Liverpool için mucize şampiyonlukların ve yenilgilerin şehri oldu

İstanbul , Liverpool 'un tarihinde özel bir yere sahip. 2005'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Milan karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı penaltılara götürüp şampiyon olmuştu. 2019'da da o zamanki adıyla Vodafone Park'da Chelsea ile Süper Kupa finalinde karşılaşan Liverpool, normal süresi 1-1, 120 dakikası 2-2 biten maçı penaltılarla 5-4 kazanıp kupaları ikilemişti.

Ancak İstanbul'un Liverpool için bir yüzü daha var. Liverpool, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Avrupa kupalarında oynadığı 8 maçı da kazanamadı.

İngiliz ekibi bu maçlarda 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, kalesinde 13 gol gördü ve sadece 6 gol atabildi.

İşte Liverpool'un İstanbul'da Türk takımlarına karşı aldığı tüm sonuçlar:

2001-2002 UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray 1 - 1 Liverpool

2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray 3 - 2 Liverpool

2007-2008 UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş 2 - 1 Liverpool

2009-2010 UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray 1 - 0 Liverpool

2014-2015 UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş 1 - 0 Liverpool (Uzatmalarda skor değişmedi, penaltılarla Beşiktaş 5-4 kazandı)

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray 1-0 Liverpool (Lig aşaması)

Galatasaray 1 - 0 Liverpool (Son 16 ilk maçı)

4 Kasım 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe 3 - 2 Liverpool