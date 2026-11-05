İstanbul, Liverpool için mucize şampiyonlukların ve yenilgilerin şehri oldu
05.11.2026 01:17
Son Güncelleme: 05.11.2026 01:42
Liverpool 2 sezondur İstanbul'da oynadığı 3 maçı da kaybetti.
Liverpool İstanbul'da AC Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi ve Chelsea'ye karşı UEFA Süper Kupa kazanmış olsa da, 3 Büyükler'e karşı ne Anadolu ne de Avrupa yakasında oynadığı 8 resmi maçta da kazanamadı.
İstanbul, Liverpool'un tarihinde özel bir yere sahip. 2005'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Milan karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı penaltılara götürüp şampiyon olmuştu. 2019'da da o zamanki adıyla Vodafone Park'da Chelsea ile Süper Kupa finalinde karşılaşan Liverpool, normal süresi 1-1, 120 dakikası 2-2 biten maçı penaltılarla 5-4 kazanıp kupaları ikilemişti.
Ancak İstanbul'un Liverpool için bir yüzü daha var. Liverpool, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Avrupa kupalarında oynadığı 8 maçı da kazanamadı.
İngiliz ekibi bu maçlarda 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, kalesinde 13 gol gördü ve sadece 6 gol atabildi.
İşte Liverpool'un İstanbul'da Türk takımlarına karşı aldığı tüm sonuçlar:
2001-2002 UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasaray 1 - 1 Liverpool
2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasaray 3 - 2 Liverpool
2007-2008 UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş 2 - 1 Liverpool
2009-2010 UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray 1 - 0 Liverpool
2014-2015 UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş 1 - 0 Liverpool (Uzatmalarda skor değişmedi, penaltılarla Beşiktaş 5-4 kazandı)
2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasaray 1-0 Liverpool (Lig aşaması)
Galatasaray 1 - 0 Liverpool (Son 16 ilk maçı)
4 Kasım 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe 3 - 2 Liverpool