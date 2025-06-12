İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş'a ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ı ziyaret etti.



Ziyarette İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam da yer aldı.



Başkan Serdal Adalı, ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Davut Gül’e Beşiktaş'ın simgesi olan kartal heykeli hediye etti.