İstanbul ve Kadıköy için cehennem vurgusu | Takımlarını yerden yere vurdular: "Mourinho tokat attı"

Hollanda basını Fenerbahçe'ye elenen temsilcileri Feyenoord'a ağır eleştiri yaptı. Avrupa basınında ise Mourinho, İstanbul ve Kadıköy için vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek 'nde play-off'a kaldığı maç basınında geniş yankı buldu.

Feyenoord'un ağır bir yenilgiye uğradığı ifade edilirken İstanbul ve Kadıköy için cehennem vurgusu yapıldı.

İşte Hollanda basınından Fenerbahçe-Feyenoord maçının yansımaları:

DE TELEGRAAF: Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi hayali Fenerbahçe yenilgisiyle sona erdi.

AD: İstanbul'daki ceza Feyenoord yönetimine net bir mesaj gönderdi. Şampiyonlar Ligi macerası Fenerbahçe'ye 5-2'lik acı bir yenilgiyle sonuçlandı.

VOETBALPRIMEUR: Feyenoord'da anahtar kelime 'kalite'

"İSTANBUL CEHENNEMİ"

ESPN: Feyenoord 2-1'lik üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe'nin 5-2'lik skorla çok güçlü olduğu İstanbul'da mağlup oldu.

VOLKSKRANT: Feyenoord, 'İstanbul Cehennemi'nde aldığı 5-2'lik yenilginin ardından 'nde oynayamayacak. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı.

BD: Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü

"MOURİNHO TOKAT ATTI"

Avrupa basını ise Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdı.

GOAL: Jose Mourinho, Robin van Persie'nin dersini verdi.

Tuttomercato: Mourinho bundan daha fazla gurur duyamazdı.

Corriere dello Sport: Mourinho, Feyenoord'a bir kez daha tokat attı.

L'Equipe: Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu'nu ateşe verdi.

