İstanbul ve Kadıköy için cehennem vurgusu | Takımlarını yerden yere vurdular: "Mourinho tokat attı"
Hollanda basını Fenerbahçe'ye elenen temsilcileri Feyenoord'a ağır eleştiri yaptı. Avrupa basınında ise Mourinho, İstanbul ve Kadıköy için vurgu yapıldı.
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kaldığı maç Hollanda basınında geniş yankı buldu.
Feyenoord'un ağır bir yenilgiye uğradığı ifade edilirken İstanbul ve Kadıköy için cehennem vurgusu yapıldı.
İşte Hollanda basınından Fenerbahçe-Feyenoord maçının yansımaları:
DE TELEGRAAF: Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi hayali Fenerbahçe yenilgisiyle sona erdi.
AD: İstanbul'daki ceza Feyenoord yönetimine net bir mesaj gönderdi. Şampiyonlar Ligi macerası Fenerbahçe'ye 5-2'lik acı bir yenilgiyle sonuçlandı.
VOETBALPRIMEUR: Feyenoord'da anahtar kelime 'kalite'
"İSTANBUL CEHENNEMİ"
ESPN: Feyenoord 2-1'lik üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe'nin 5-2'lik skorla çok güçlü olduğu İstanbul'da mağlup oldu.
VOLKSKRANT: Feyenoord, 'İstanbul Cehennemi'nde aldığı 5-2'lik yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı.
BD: Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü
"MOURİNHO TOKAT ATTI"
Avrupa basını ise Jose Mourinho ve Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdı.
GOAL: Jose Mourinho, Robin van Persie'nin dersini verdi.
Tuttomercato: Mourinho bundan daha fazla gurur duyamazdı.
Corriere dello Sport: Mourinho, Feyenoord'a bir kez daha tokat attı.
L'Equipe: Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu'nu ateşe verdi.
