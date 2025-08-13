İstanbul ve Kadıköy için cehennem vurgusu | Takımlarını yerden yere vurdular: "Mourinho tokat attı"

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kaldığı maç Hollanda basınında geniş yankı buldu.



Feyenoord'un ağır bir yenilgiye uğradığı ifade edilirken İstanbul ve Kadıköy için cehennem vurgusu yapıldı.



İşte Hollanda basınından Fenerbahçe-Feyenoord maçının yansımaları:



DE TELEGRAAF: Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi hayali Fenerbahçe yenilgisiyle sona erdi.



AD: İstanbul'daki ceza Feyenoord yönetimine net bir mesaj gönderdi. Şampiyonlar Ligi macerası Fenerbahçe'ye 5-2'lik acı bir yenilgiyle sonuçlandı.



VOETBALPRIMEUR: Feyenoord'da anahtar kelime 'kalite'

"İSTANBUL CEHENNEMİ"



ESPN: Feyenoord 2-1'lik üstünlüğünü koruyamadı ve Fenerbahçe'nin 5-2'lik skorla çok güçlü olduğu İstanbul'da mağlup oldu.



VOLKSKRANT: Feyenoord, 'İstanbul Cehennemi'nde aldığı 5-2'lik yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı.



BD: Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü