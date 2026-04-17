İstanbul Yarı Maratonu pazar günü koşulacak

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) kriterlerine göre dünyanın 10, Avrupa'nın ise 3 'Gold Label' sahibi yarı maratonu arasında yer alan Türkiye İş Bankası 21'inci İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K olmak üzere iki ayrı kategoride koşulacak.

106 ülkeden katılımın olacağı yarışa, 21K için 7 bin 225, 10K için de 11 bin 875 kişi olmak üzere toplam 19 bin 100 kişi kayıt yaptırdı.

Geçen yıla göre yüzde 6'lık artış kaydedilen 21'inci İstanbul Maratonu böylece bir kez daha kayıt rekoru kırdı. Maratonda yine rekor katılımla 2 bin 180 yabancı yarışacak.

2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1:04:02'lik derecesiyle dünya rekoru kırdığı ve böylece 'Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru' ünvanını da alan yarış 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla koşulacak.

YARI MARATON SAAT 09.15'TE YENİKAPI'DAN START ALACAK

Bizans'tan Osmanlı ve Cumhuriyet'e kadar birçok tarihi yapıyı barındıran bir parkurda koşulacak olan İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı'dan saat 09.15'te başlayacak ve tekrar aynı noktada son bulacak.

Yenikapı miting alanında start alacak yarışta koşucular, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan “Uö dönüşü yapacak yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray'dan sonra Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırında yine bir “Uö dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu izleyecek ve Yenikapı'da başladığı noktada son bulacak.

Maratona 16 yaş ve üzeri koşucular katılabilecek. 10K katılımcıları ise Yenikapı'dan start alıp Sirkeci'den dönüş alarak başladıkları noktaya dönüp yarışı bitirecekler.