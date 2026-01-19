İstanbul'a gelmiş geri dönmüştü, menajeri krizi tek ek anlattı. "Kulüpten yanıt alamadım"

Galatasaray'ın tartışmaya neden olan Can Armando Güner'in transferi hakkında menajeri Mehmet Eser açıklamalarda bulundu.

SKY'a konuşan Eser, "Armando, pazartesi günü (İstanbul'a geldiği hafta) kulüp doktoru tarafından soğuk algınlığı nedeniyle cuma gününe kadar izin almıştı. İstanbul'a seyahat sırasında tamamen sağlığına kavuşmuştu. Aksi durumda gitmezdik" ifadelerini kullandı.

Eser, Borussia Mönchengladbach'tan transfer için izin almadıkları iddialarını yalanladı.

"YANIT ALAMADIM"

Eser sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kulüp yönetimine birkaç kez bilgi vermeye çalıştım ancak yanıt alamadım. Kulübün, bu kadar genç bir insana davranışından memnun değilim. Genç bir oyuncu hakkında yanlış iddiaların ortaya atılmasına seyirci kalamam.”

“BİZE HASTAYIM DEDİ, TEKLİF YOK”

Borussia Mönchenglabach Sportif Direktörü Rouven Schröder, düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini söyleyen Schröder, "Son birkaç gün bizi biraz şaşırttı çünkü hiç teklif almadık. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri." sözlerini sarf etti.