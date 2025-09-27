İstanbul'da 7 gollü maç: Trabzonspor, Karagümrük'ü mağlup etti

Trendyol Süper Lig 'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Felipe Augusto, 35 ve 45+8. (P) dakikalarda Paul Onuachu ile 88. dakikada Danylo Sikan kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 28. dakikada Tiago Çukur ve 90+1 ile 90+3. dakikalarda Fofana'dan geldi. Bu skorun ardından puanını 14'e yükselten Trabzonspor , üç maç aradan sonra kazandı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Üst üste 4. kez yenilen Karagümrük ise 3 puanla 17. basamakta yer buldu. Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



KARAGÜMRÜK 3-4 TRABZONSPOR



1' Maç başladı.



14' Trabzonspor gole yaklaştı! Ceza yayı önünde topla buluşan Oulai'nin şutunu kaleci Grbic kornere çeldi.



20' GOL! Trabzonspor 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta içeriye yapılan ortayı tamamlayan Felipe Augusto, takımını 1-0 öne geçirdi.



28' GOL! Karagümrük eşitliği sağladı! Topla birlikte ceza sahasına giren Larsson, arka direkeki Tiago Çukur'u gördü. Milli futbolcu kontrolü sonrasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.



35' İNANILMAZ GOL! Trabzonspor yeniden önde! Sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortaya yükselerek voleyle vuran Onuachu'nun şutu fileleri sarstı ve skor 2-1'e geldi.



45+8' GOL! Trabzonsporlu Paul Onuachu ile Karagümrüklü Atakan Çankaya'nın ceza sahası içindeki ikili mücadelesinin ardından hakem Mehmet Türkmen, Çankaya'nın müdahalesinin penaltı olduğuna dair karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen izleme uyarısının ardından Türkmen'in kararı değişmedi. Topun başına geçen Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara göndedi ve skor 3-1'e geldi.



İlk yarı sona erdi.



46' İkinci devre başladı.



48' Marius Doh'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

88' GOL! Fark 3'e çıktı! Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına yapılan orta, kafalardan sekti. Folcarelli'nin pasıyla altı pas üzerinde bekleyen Sikan'ın kafa vuruşu ağları sarstı ve skor 4-1'e geldi.

90+1' GOL! Karagümrük'te Fofana, karşı karşıya pozisyonda Onana'yı mağlup etti ve skor 4-2'ye geldi.

90+2' GOL! Trabzonspor savunmasının büyük hatasını değerlendiren Fofana, bir kez daha ağları sarstı ve farkı 1'e indirdi.