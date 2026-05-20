İstanbul'da dev final. Freiburg-Aston Villa maçı (Avrupa Ligi finali)

İKİ TAKIM DA İLK ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYOR

Aston Villa ve Freiburg, tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finali heyecanı yaşayacak.

İngiliz temsilcisi daha önce 1981-82 sezonunda, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih'i Peter Withe'nin golüyle 1-0 yenerek tarihi zafere imza attı.

Birmingham ekibi 1982 yılındaki UEFA Süper Kupa finalinde de Barcelona'ya 3-1 üstünlük sağlayarak müzesine ikinci Avrupa kupasını götürdü.

Freiburg ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkacak.

EMERY, 5. KUPA İÇİN SAHADA

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unia Emery, Freiburg karşısında "kupayı en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu geliştirmek istiyor.

Turnuvada 5 kez final oynayan 54 yaşındaki Emery, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetti.

41 yaşındaki Julian Schuster ise kariyerinin ilk finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.