İstanbul'da kritik randevu. Beşiktaş-Başakşehir
26.10.2026 18:25
Son Güncelleme: 26.10.2026 18:49
Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da start alacak maçta Beşiktaş, evindeki galibiyet serisini sürdürmek için Başakşehir karşısına çıkacak. İlk 11'ler açıklandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek.
BeinSPORTS2'den naklen yayınlanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.
CANLI ANLATIM
İLK YARI OYNANIYOR
BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR
İlk 11'ler belli oldu:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Skov Olsen, Yusuf, Şahmuradov, Umut Bozok